Росстат пояснил данные об увольнении 50 тыс. человек до октября

Данные об увольнении 51,6 тыс. человек до конца октября являются прогнозными, а не планируемыми, и составляют менее 0,1% работающих граждан, заявили в пресс-службе Росстата. В сообщении подчеркивается, что корректнее анализировать уже случившиеся увольнения.

«Это прогнозные цифры, а не планируемые решения. В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Росстата.

Подчеркивается, что приведенные цифры – 51,6 тыс. человек – составляют «менее 0,1% от работающих».

В среду газета «Известия» сообщила, что по данным статистического ведомства, до конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. По данным издания, наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающим производством, – 12,6 тыс. человек, в отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения – 7,7 тыс. человек, а в сфере образования без работы могут остаться 5,2 тыс. работников.