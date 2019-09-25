Госдума поздравила Артура Чилингарова с 80-летием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Героя Советского Союза, полярника, члена Комитета по международным делам Артура Чилингарова с 80-летием.

«У нас сегодня день рождения человека, который никогда не выглядел на свой возраст, который у него в паспорте записан, скорее всего, по ошибке. Это юбилейная дата замечательного человека, без которого Дума никем не воспринимается – это Артур Николаевич Чилингаров. Он большую часть жизни провел во льдах, в снегах, на морозе, осваивая Арктику, а затем океанические и морские глубины», – передает «Парламентская газета» слова спикера Госдумы.

Ранее в Госдуме открылась выставка к 80-летию Артура Чилингарова. На видео- и фотохронике представлены экспедиции с участием исследователя на Крайний Север и на арктические станции. В материалах есть снимки географических открытий, а также знаменитого похода атомного ледокола «Сибирь» на Северный полюс.

Исследователь Антарктики и Арктики, советский ученый, специалист в области океанологии Артур Чилингаров стал первым вице-президентом географического общества и президентом Государственной полярной академии. Также он является доктором наук и профессором, членом-корреспондентом РАН с 2006 года, а Героем Советского Союза – с 1986-го. Россия тоже отметила исследователя званием Героя Российской Федерации в 2008 году.

Государственную премию СССР Артур Чилингаров получил в 1981 году за экспедиции на полюс. Также он является заслуженным метеорологом страны. В настоящее время работает членом комитета по международным делам Госдумы.

Член бюро Высшего совета «Единой России». В коммунистическую партию Чилингаров в молодости не вступал, однако в 1965 году был первым и единственным за все время существования комсомола беспартийным секретарём райкома ВЛКСМ в Якутии.