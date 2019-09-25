Нафтогаз заявил о готовности Украины к зиме

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров, что означает полное выполнение плана по запасам газа на зиму, заявил глава компании Нафтогаз Андрей Коболев.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд кубометров газа – это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние девять лет», – написал он в Facebook.

По его словам, запасы газа позволят Украине пройти отопительный сезон даже на случай прекращения Россией транзитного контракта с января 2020 года.

«Сегодня уже можно сказать – планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить», – заключил он.

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Украине придется продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа, поскольку время до завершения контракта заканчивается, а «переговоры так и не начинаются».

Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.

В Киеве заявили, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.