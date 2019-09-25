Лондон потребовал от Джонсона отчет о выделении бюджетных денег подруге

Надзорный комитет Ассамблеи Большого Лондона потребовал от главы британского правительства Бориса Джонсона объяснить сообщения СМИ о том, что он выделил подруге бюджетные средства в виде государственных грантов.

Джонсон должен объяснить характер своих «личных, социальных и профессиональных» отношений с Дженифер Акури за период, когда он возглавлял британскую столицу, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.