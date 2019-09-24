Спикер палаты представителей Конгресса поддержала импичмент Трампа

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, избранная от Демократической партии в штате Калифорния, сделает заявление относительно начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителей Демпартии, передает ТАСС.

Ранее конгрессмен-демократ США Адам Шифф заявил, что если Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, то главе Белого дома может грозить импичмент.

Между тем, сам американский лидер высказался за то, чтобы опубликовать его разговор с Зеленским.

В июле 60% опрошенных американцев выступили против импичмента Трампа.