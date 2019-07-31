Большинство американцев выступили против импичмента Трампа

Свыше половины жителей США выступают против импичмента главы американского государства Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса.

По данным опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, 60% респондентов заявили, что американский Конгресс не должен инициировать процедуру импичмента. При этом среди демократов и темнокожих за импичмент выступили 61% и 66% соответственно, передает РИА «Новости».

51% избирателей считает Трампа расистом. Если брать только темнокожее и латиноамериканское население США, то такого мнения придерживаются 80% и 55%.

50% белых американцев не считают президента США расистом.

Возможное «вмешательство» других государств в предстоящие выборы в США беспокоит 70% жителей страны.

В опросе, который проводился с 25 по 28 июля, участвовали 1 тыс. 306 избирателей, статистическая погрешность – 3,4 процентных пункта.

Член Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел призвал законодателей к расследованию для импичмента Трампа.

Энгел обвиняет главу американского государства в попытке сорвать работу спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Вначале июля сообщалось, что почти половина жителей США одобряют отстранение Трампа от должности.