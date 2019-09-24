Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника

В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

Замглавы «антиэкстремистского» главка МВД России Владимир Макаров сообщил, что подозреваемый готовил убийство с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства, передает РИА «Новости».

«Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен... Причина – конфликтная ситуация, связанная с другими людьми», – пояснил Шабардин.

Он не стал называть возраст молодого человека и адрес школы, отметив, что инцидент произошел в области, а не в Кирове.

«Отдельный предмет для выяснения – что было сделано школой по предотвращению подобных случаев. Проводится работа по усилению психологических служб в образовательной среде – именно по выявлению ситуаций конфликтных, буллинга со стороны одноклассников либо старших детей», – пояснил детский омбудсмен.

Он отметил, что узнать о подготовке к нападению на школу удалось благодаря соцсетям.

«Там определенные вещи уже были на очень серьезном этапе... Ситуация была близка к очевидной. Это не размышления – «а вот если бы»... Я не могу подтвердить, что были какие-то действия, но то, что ситуация могла развиваться, это да», – отметил Шабардин.

Омбудсмен добавил, что все остальные вопросы по этому инциденту стоит направить к МВД.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что в кировской школе удалось предотвратить массовое убийство.

Напомним, в мае СК сообщил, что в Татарстане возбуждено уголовное дело после того, как подросток пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и ножом и удерживал одноклассников. Позднее школьника признали невменяемым.