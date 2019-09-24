Предотвращено массовое убийство в школе Кирова

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ, сообщил замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.

«На днях в Кирове сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства», – передает РИА «Новости» слова Макарова в ходе тематического форума в Москве.

Другие детали в полиции не раскрыли.

Напомним, в апреле заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин сообщил, что в российских школах будет усилен государственный контроль за работой охранных организаций.