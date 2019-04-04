В России повысят требования к охранникам в школах

В российских школах будет усилен государственный контроль за работой охранных организаций, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

В нормативно-правовые акты внесут изменения регулирования закупок охранных услуг, передает «Российская газета».

«Критерием отбора частных охранных организаций будет не стоимость, а, в первую очередь, качество предоставляемых услуг, наличие спецподготовки и технической оснащенности охранников», – сказал Гребенкин

Как заявил земсекретаря Совбеза, ведомство готовит новый комплекс мер, предусматривающий ежегодное выделение дополнительных средств из федерального бюджета на обеспечение безопасности в школах. Кроме этого, будут установлены единые требования к охране учебных заведений, в частности, по оборудованию тревожными сигнализациями.

Гребенкин сообщил, что за два предыдущих года в 18 регионах России учащиеся совершили 24 резонансных преступления с использованием оружия и взрывных устройств. Погибли 24 человека, из которых 12 детей. По его словам, в целях сведения к минимуму несчастных случаев, вызванных подростковой агрессией, будут разработаны «долговременные меры правового и организационного характера».

Помимо физической охраны, Совбез предложил расширить и психолого-педагогическую помощь ученикам.

«Предусмотрено увеличение штатной численности и финансовое обеспечение психологической службы при школах. На федеральном и региональном уровнях будет внедрена система тренингов, позволяющих обучить педагогов инновационным способам и технологиям профилактики противоправного поведения в молодежной среде», – сообщил Гребенкин.

В конце марта в московской школе №1367 на юго-востоке столицы 10-летний ученик принес пневматический пистолет и устроил стрельбу со своими одноклассниками. Еще раньше в саратовской школе во время урока ОБЖ произошел выстрел из пневматического оружия. Пострадавшим оказался ученик шестого класса, обратившийся за медпомощью. Сообщалось, что оружие находилось в школе и предназначалось для обучения детей. После инцидента в отношении учителя учителя ОБЖ возбудили уголовное дело.