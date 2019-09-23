Волкер призвал Украину наладить прямые контакты с Россией

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.

Волкер заявил, что в налаживании контактов Украины с Россией видит «потенциальную выгоду» для Киева, передает украинское издание «Гордон».

Во время интервью у спецпредставителя Госдепартамента США спросили, насколько верна озвученная ранее идея о том, что на предстоящей встрече в нормандском формате Владимир Зеленский будет одновременно противостоять трем лидерам – Владимиру Путину, Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель.

«Лично я не верю, что президент Макрон или канцлер Меркель настроены против Украины. Вовсе не уверен, что данная характеристика вообще точна. Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией», – сказал Волкер.

Он отметил, что такие контакты могут сопровождаться и другими форматами. «Нормандский формат также подходит. <...> Однако состоявшийся недавно обмен (удерживаемыми лицами между Россией и Украиной – прим. ВЗГЛЯД) произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение стало возможным. Есть свои преимущества прямого контакта. Но все должно быть в контексте», – заключил он.

Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на Зеленского.

Между тем, в Кремле назвали условия проведения встречи в нормандском формате. А перед этим Зеленский заявил, что украинская сторона разрабатывает карту по Минским договоренностям с четкими сроками. Он также заявлял, что от этой встречи ждет решений по обмену всех на всех.

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