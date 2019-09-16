Зеленский назвал главные ожидания от нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от встречи лидеров «нормандского формата» (Франции, Германии, России, Украины) ждет решений по обмену всех на всех, а также отводу сил и выборам в Донбассе.

«Главные шаги – решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех. Второе – окончательное решение, с четкими сроками, разведения войск, Золотое, Петровское, а затем – четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии», – передает его слова РИА «Новости».

Зеленский добавил, что надеется на решение вопроса проведения местных выборов в Донбассе.

«Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны понимать, что четкие сроки будут, до вывода всех войск», – заявил Зеленский.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что конкретных сроков встречи в «нормандском формате» пока нет.

«Пока осуществляются контакты с тем, чтобы провести возможные перспективы продуктивности встречи в верхах», – сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле ознакомились с заявлениями Киева по поводу «формулы Штайнмайера».

«Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным», – пояснил Песков.

По его словам, единственные «красные линии» в вопросе урегулирования в Донбассе «четко вытекают из текста минских договоренностей».

Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на Зеленского.

В Кремле в пятницу назвали условия проведения встречи в нормандском формате. Перед этим Зеленский заявил, что украинская сторона разрабатывает карту по Минским договоренностям с четкими сроками.

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