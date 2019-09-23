Климатолог: Резкие похолодания в центральной России станут более частыми

«В целом для погоды в наших широтах характерно, что периодически в конце сентября наступают ранние холода», – заявил газете ВЗГЛЯД климатолог Александр Чернокульский. Однако в целом резкие скачки температур, в том числе, нынешние заморозки в Москве связаны с общим изменением климата на планете, полагает климатолог.

«Климат на планете действительно меняется – теплеет быстрее, чем мы ожидали. И кратковременные похолодания в тех или иных локальных зонах очень часто связаны с усилением меридиональных процессов», – объяснил научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова академии РАН Александр Чернокульский. При меридиональном типе циркуляции обмен воздушными массами между теплыми и холодными районами вызывает резкие перемены погоды.

Если климат продолжит меняться, то такие колебания температур будут повторяться, пояснил эксперт. «Проще говоря, если где-то теплеет, то где-то наступает резкое похолодание. Похожую картину мы наблюдали в июле: на фоне холодной погоды в центральной России установилась аномальная жара в западной Европе. Это две стороны одной медали», – напомнил Чернокульский.

Ранее в Гисметео описали пришедшее в Москву похолодание словом «заоктябрило», поскольку среднесуточная температура в начале недели понизилась до +5 – нормы, которая характерна для середины октября.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с телеканалом «360» заявил, что бабье лето может наступить в октябре. По его словам, в сентябре тепла уже не ожидается.