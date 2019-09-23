В «Гисметео» рассказали, что в Москве «заоктябрило»

В «Гисметео» описали пришедшее похолодание в Москве словом «заоктябрило»: среднесуточная температура понизилась до +5, что соответствует середине октября.

«В начале этой недели сохранится неустойчивая холодная осенняя погода. Местами пройдут небольшие осадки. Северный ветер продолжит поставлять арктический воздух. Среднесуточная температура останется на 4–6 градусов ниже климатической нормы. По ночам ожидаются слабые заморозки. Дневная температура не превысит +9», – говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

Там рассказали также, что в середине недели распогодится, осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура начнет медленно повышаться.

Напомним, в субботу специалисты «Гисметео» предупредили о похолодании в Европейской части России в ближайшие выходные.