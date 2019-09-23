«Агент ЦРУ» Смоленков объявлен в России в розыск

Бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявлен в России в розыск как пропавший без вести, сообщили в МВД.

«Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска», – передает РИА «Новости» ответ на запрос, ведет ли МВД розыск Смоленкова по линии Интерпола.

Кто является инициатором розыска, в ведомстве не уточнили.

В базе данных МВД о людях в розыске отмечается, что Смоленков сейчас считается «без вести пропавшим».

Американские СМИ ранее сообщили, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

В МИД заявили, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции и предположения CNN».

В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением.

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