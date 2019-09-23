МИД заявил о противодействии Запада интеграции России на пространстве СНГ

Запад усиливает давление на Россию и противодействует интеграционным процессам на пространстве СНГ, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«Мы четко видим, что наши недруги усиливают давление на наше государство, происходит противодействие коллективного Запада интеграционным процессам на пространстве СНГ, подтачивается экономическая безопасность, размываются наши общие ценности, расшатываются устои, происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств», – передает ТАСС слова Панкина на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

Напомним, ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство в политическую и общественную жизнь стран провоцирует конфликты по всему миру.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД