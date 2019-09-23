Путин предупредил о последствиях внешнего вмешательства в дела стран

Вмешательство в политическую и общественную жизнь стран провоцирует конфликты по всему миру, заявил президент России Владимир Путин.

Послание к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ зачитал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память», – говорится в тексте послания.

Также Путин отметил, что из-за этого под сомнение ставится понятие «культурного и государственного суверенитета», а также нарушается право народа самим выбирать свою судьбу.

Ранее Путин подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное».