Учения НАТО стартовали в Латвии

В Латвии стартовали международные учения НАТО «Серебряная стрела 2019», сообщил отдел прессы министерства обороны республики.

Участники учений будут отрабатывать способность подразделений планировать и проводить оборонные операции. А главной целью является улучшение сотрудничества национальных вооруженных сил с союзниками, передает ТАСС.

В рамках учений также планируется отработать сотрудничество механизированной пехотной бригады сухопутных сил и расширенного контингента НАТО в Латвии.

В мероприятиях принимают участие около 3 тыс. военнослужащих из 12 стран, включая Албанию, Испанию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Словению, Черногорию, Чехию и Эстонию.

Ученые будут продолжаться до 6 октября на полигоне в Адажи, а также в некоторых других районах Латвии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные инспекторы проведут проверку одного из районов Латвии. Москва получит информацию о военной деятельности в указанном районе, включая учения стран НАТО «Серебряная стрела 2019».

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