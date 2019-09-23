Россия собралась проверить учения НАТО

Российские военные инспекторы проведут проверку одного из районов Латвии, сообщает официальный печатный орган Минобороны России.

В рамках Венского документа 24–27 сентября Латвия проведет инспекцию в районе Армении, где находятся объекты Минобороны России, пишет «Красная звезда».

23–26 сентября Россия проинспектирует территорию Латвии. Инспекцию проведут в районе площадью примерно 16 тыс. кв. км. Москва получит информацию о военной деятельности в указанном районе, включая учения стран НАТО «Серебряная стрела 2019», передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что в рамках Договора по открытому небу военные Румынии, США и Украины выполнят наблюдательный полет над Россией на румынском самолете Ан-30. Российские инспекторы на Ан-30Б пролетят над территорией Словении. Наблюдательные полеты состоятся с 23 по 27 сентября, передает ТАСС.

22 августа США заявили о нарушении Россией договора по открытому небу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД