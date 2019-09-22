На Кубани выпал первый снег

В ночь на воскресенье в юго-восточных районах Краснодарского края выпал первый снег, сообщили в краснодарском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что снег, в частности, выпал в поселке Псебае в Мостовском районе Краснодарского края, передает ТАСС.

После кратковременного похолодания в регионе ожидается улучшение погоды, сообщают специалисты.

По данным центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в воскресенье местами по краю температура воздуха прогреется от 4 до 12 градусов выше нуля, а в понедельник днем ожидается более теплая погода – от 19 до 24 градусов. На Черноморском побережье и в южных районах региона прогнозируют небольшие дожди.

Синоптики ранее не исключали, что в ближайшее время в Москве выпадет первый снег.