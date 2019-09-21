В соцсетях высмеяли «штурм Зоны 51»

В социальных сетях с иронией отнеслись к «штурму» секретной военной базы ВВС США «Зона 51» в американском штате Невада.

«Так они штурмуют или просто рядом отираются?» – возмутился Анатолий Беляев.

«Свободу инопланетянам!!! Руки прочь от пришельцев!!! Ну вот и я немного поштурмовала», – написала Мария Ваганова.

«Массовый дебилизм», – написала Deeper Feelings.

«Ну, а где «российский след» в этой акции? Почему нас не упоминают? Что-то не то...» – считает Юрий Кузьмин.

«Это сколько народу хочет найти летающую тарелку и свалить нафиг с этой планеты?)))) Народ, я с вами!» – пишет Oli Vin.

«Штурм? Там законы такие, что участники незаконной акции могут «присесть» и надолго», – отметил Дмитрий Куприянов.

«И где обещанные 2 млн безумцев? Американцы даже такие глупые и бесполезные затеи не в состоянии воплотить в жизнь, пока правительство через сети крутит ими как хочет и вмешивается в политику других стран», – пишет Дмитрий Соколов.

Напомним, миллионы пользователей Facebook откликнулись на событие «Штурм Зоны 51: Они не смогут остановить всех нас», однако у ворот секретной базы ВВС США, где якобы хранятся внеземные артефакты, собрались всего 40 человек. Одного участника «штурма» арестовали, но не за попытку освободить пришельцев, а за публичное мочеиспускание.

При этом 2 тыс. человек пришли на связанное со «штурмом» мероприятие. Некоторые его участники надели костюмы инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивали: «Пришельцы! Пришельцы!»