Штурм «Зоны 51» провалился

Миллионы пользователей Facebook откликнулись на событие «Штурм Зоны 51: Они не смогут остановить всех нас», однако у ворот секретной базы ВВС США, где якобы хранятся внеземные артефакты, собрались всего 40 человек, сообщают американские СМИ.

По информации американской радиостанции NPR, местные стражи правопорядка арестовали одного участника акции, но не за попытку освободить пришельцев, а за публичное мочеиспускание. Остальные были разогнаны, передает ИноТВ.

В июле около 2 млн человек записались в соцсети Facebook на «штурм» американской военной базы «Зона 51», чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы. В связи с возникшим ажиотажем ВВС США предупредили, что будут защищать секретную военную базу.

Позднее сообщалось, что на «штурм» американской секретной военной базы «Зона 51» в штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия собрались более 2 тыс. человек.