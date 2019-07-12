На «штурм» военной базы «Зона 51» в США согласились почти 500 тыс. человек

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13 июля, суббота  |  Последнее обновление — 00:15  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...

Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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            На «штурм» военной базы «Зона 51» в США согласились почти 500 тыс. человек

               12 июля 2019, 23:30
            Фото: imago stock&people/Global Look Press
            Текст: Антон Антонов

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            Почти 500 тыс. человек выразили готовность принять участие в штурме американской военной базы «Зона 51» в штате Невада, чтобы увидеть инопланетян.

            Мероприятие, названное «Штурм «Зоны 51». Они не смогут нас всех остановить», запланировано на 20 сентября, участникам в шутку предлагают встретиться в турцентре рядом с базой и прорваться на объект.

            Организаторы призывают «посмотреть на пришельцев», передает РЕН ТВ.

            «Если мы побежим, то сможем двигаться быстрее их пуль», – сказано в сообщении.

            Кроме того, звучат предложения «раздразнить» охрану базы.

            Как утверждают организаторы, есть шанс, что кто-то из участников выживет и своими глазами увидит инопланетян, передает канал «360».

            Один из подписчиков сообщества даже нарисовал план предполагаемого штурма, но обратился к правительству США, пояснив, что это всего лишь шутка, он не собирается штурмовать базу.

            При этом многие комментаторы считают шутку организаторов неудачной и указывают, что идея штурма базы очень опасна.

            Напомним, есть конспирологическая теория о том, что именно в «Зоне 51» ЦРУ якобы прячет потерпевшие крушение НЛО и проводит опыты над инопланетянами. В марте американские СМИ забеспокоились из-за полета российского Ту-154М над «Зоной 51».


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