На «штурм» военной базы «Зона 51» в США согласились почти 500 тыс. человек

Почти 500 тыс. человек выразили готовность принять участие в штурме американской военной базы «Зона 51» в штате Невада, чтобы увидеть инопланетян.

Мероприятие, названное «Штурм «Зоны 51». Они не смогут нас всех остановить», запланировано на 20 сентября, участникам в шутку предлагают встретиться в турцентре рядом с базой и прорваться на объект.

Организаторы призывают «посмотреть на пришельцев», передает РЕН ТВ.

«Если мы побежим, то сможем двигаться быстрее их пуль», – сказано в сообщении.

Кроме того, звучат предложения «раздразнить» охрану базы.

Как утверждают организаторы, есть шанс, что кто-то из участников выживет и своими глазами увидит инопланетян, передает канал «360».

Один из подписчиков сообщества даже нарисовал план предполагаемого штурма, но обратился к правительству США, пояснив, что это всего лишь шутка, он не собирается штурмовать базу.

При этом многие комментаторы считают шутку организаторов неудачной и указывают, что идея штурма базы очень опасна.

Напомним, есть конспирологическая теория о том, что именно в «Зоне 51» ЦРУ якобы прячет потерпевшие крушение НЛО и проводит опыты над инопланетянами. В марте американские СМИ забеспокоились из-за полета российского Ту-154М над «Зоной 51».