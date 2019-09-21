На «штурм» секретной американской базы «Зона 51» собрались более 2 тыс. человек

На «штурм» американской секретной военной базы «Зона 51» в штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия собрались более 2 тыс. человек, сообщает телеканал 8 News NOW.

По данным телеканала, мероприятия проходили в штате Невада, в поселениях Рейчел и Хайко. Некоторые собравшиеся пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Время от времени в толпе выкрикивают: «Пришельцы! Пришельцы!», передает РИА «Новости».

«Зона 51» в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

Накануне на видеохостинге Youtube запустили онлайн-трансляцию «штурма» «Зоны 51».

В июле около 2 млн человек записались в соцсети Facebook на «штурм» американской военной базы «Зона 51», чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы. В связи с возникшим ажиотажем ВВС США предупредили, что будут защищать секретную военную базу. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, однако в начале августа социальная сеть сорвала «штурм».

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