В Сети запустили онлайн «штурма» «Зоны 51»

На видеохостинге Youtube запустили трансляцию «штурма» «Зоны 51».

Трансляцию ведет пользователь LDG Station, который сообщил, что надеется увидеть в запретной зоне инопланетян, передает РИА «Новости». Отметим, что пока в эфире транслируются лишь различные картинки.

Тем временем над секретной военной базой «Зона 51», которую намеревались штурмовать утром активисты, полностью закрыли воздушное пространство, сообщает канал «Звезда» со ссылкой на издание BusinessInsider.

Полеты запрещены вертолетам, которые принадлежат СМИ, частным самолетам, дронам, а также полицейским и медицинским службам.

«Любые экстренные службы должны координировать свои воздушные передвижения с нами перед началом полета во избежание возможных задержек», – заявили военные.

ВВС США порекомендовали американцам воздерживаться от приближения к базе. Также сообщается, что планировавшийся неподалеку от нее музыкальный фестиваль на открытом воздухе перенесут в Лас-Вегас.

В июле в соцсетях было предложено провести штурм базы «Зона 51» в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что там якобы спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие было запланировано на 20 сентября. К мероприятию присоединилось более миллиона пользователей.

ВВС США, однако, предупредили, что будут защищать базу «Зона 51» от штурма.

Также российские уфологи заявили, что аналоги американской «Зоны 51» в России могут располагаться в Мытищах, Крыму и на Урале.

Напомним, 5 августа руководство соцсети Facebook удалило мероприятие «Штурм «Зоны 51», организаторы которого предлагали ворваться на базу ВВС в Неваде, чтобы найти там свидетельства посещения Земли инопланетянами.