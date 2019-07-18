Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»

Аналоги американской «Зоны 51», где якобы спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами, в России могут располагаться в Мытищах, Крыму и на Урале, заявил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.

«Я не собирал такую информацию. На уровне слухов – что-то в Мытищах, что-то на Урале, что-то за Уралом, что-то в Крыму... Но никакой конкретики у меня нет. Серьезно распиаренного места, аналогичного «Зоне 51», у нас не наблюдается. Что-то, конечно, обязано быть. Есть в сети номера воинских частей, которые вроде как собирают информацию, ведут работы», – передает РИА «Новости» слова Субботина.

По его словам, не существует достоверной информации о размещении в этих регионах баз по изучению инопланетян.

«Не вижу смысла относиться серьезно, пока нет достаточно информации», – сказал он.

Напомним, во вторник ВВС США предупредили, что будут защищать базу «Зона 51» в Неваде от штурма, на который записалось уже 1 млн желающих увидеть инопланетян.

Организаторы штурма хотят подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие запланировано на 20 сентября.

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