ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Военно-воздушные силы США предупредили, что будут защищать базу «Зона 51» в Неваде от штурма, на который записалось уже 1 млн желающих увидеть инопланетян.

«Это действующий полигон для учений ВВС США. Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы», – заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс газете Washington Post, передает РИА «Новости».

«ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность», – уточнила она.

Уточняется, что на штурм «Зоны 51» записались уже более 1,2 млн человек, еще более 1 млн отметили, что «интересуются» этим, следует из данных мероприятия в Facebook.

Военная база «Зона 51» в Неваде ассоциируется с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. Так, например, в фильме 1996 года «День независимости» данная база упоминается как лаборатория для экспериментов над инопланетянами, но ее настоящее назначение неизвестно. Существование базы было признано властями США только в 2013 году.

Организаторы штурма хотят подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны доказательства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие запланировано на 20 сентября.

В марте американские СМИ забеспокоились после полета российского Ту-154М над «Зоной 51».