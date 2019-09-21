Врачи назвали оптимальную дневную порцию сока

Ежедневно без вреда для здоровья можно употреблять до 300 миллилитров сока, однако худеющим лучше отказаться от этого напитка, так как содержание сахара в нем достаточно высокое, заявили медики.

Международный день сока отмечается 21 сентября, передает РИА «Новости».

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что «сок можно пить каждый день», однако «есть несколько моментов, которые нужно учитывать – если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200-300 миллилитров вполне допустимо».

Заведующий лабораторией Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор, д.х.н. Константин Эллер пояснил, что соки бывают прямого отжима и восстановленные.

Последние занимают порядка 90% рынка, их получают из концентрированных соков – из обычного сока в щадящем режиме выпаривается жидкость, сок перевозят на место разлива и разбавляют водой, добавляя естественный ароматизатор, полученный в процессе концентрирования.

При этом содержание в соке консервантов – это миф, подчеркнул эксперт. После того, как продукт был восстановлен, его подвергают пастеризации – быстрому нагреву в течение минуты до высокой температуры, после чего упаковывают в пакеты.

Благодаря этой обработке сок может храниться при комнатной температуре около года. Однако после вскрытия его следует хранить уже в холодильнике до двух дней.

Эллер добавил, что содержание сахара в соках в среднем составляет 10-12%.

Из-за большого количества сахара в соке людям, которые хотят снизить массу тела лучше отказаться от напитка, уточнил Буеверов.

«Опасность сока в том, что все считают его полезным. Углеводы, которые содержатся в соке, очень быстро поступают в желудок и всасываются в кровь, после них следует эпизод сонливости и соответственно, если мы выпили сок, легли спать, то лишние углеводы сразу же откладываются в жир», – рассказала врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова.

В соке также содержится фруктоза, которая может вызывать ожирение печени. Кроме того соки не дают чувство сытости – наоборот, после него человек еще больше хочет есть.

Врачи сходятся во мнении, что употреблять сок лучше в первой половине дня и относиться к нему, как к десерту.

Противопоказаниями для употребления напитка являются аллергические реакции, а также сахарный диабет второго типа. Грейпфрутовый сок не желательно сочетать с рядом лекарственных препаратов – антибиотиками и противогрибковыми средствами.

«Дело в том, что они конкуренты за метаболизирующую систему и это может привести к резкому повышению концентрации препарата в крови вплоть до летального исхода», – пояснил врач.

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