Савик Шустер собрался засудить Коломойского

Украинский телеведущий Савик Шустер заявил о намерении обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства против олигарха Игоря Коломойского.

Между Коломойским и Шустером произошла перепалка в прямом эфире телеканала «Украина» во время программы «Свобода слова с Савиком Шустером», передает РИА «Новости».

Шустер рассказал, что в сентябре 2015 года его передачу сняли с эфира телеканала «1+1». Команда ведущего якобы продолжила отдавать сигнал передачи, но ее в эфир не брали. Он заявил, что подаст в суд на Коломойского, чтобы защитить честь и достоинство.

Украинский журналист уточнил, что иск связан с заявлением Коломойского, прозвучавшим в интервью «Украинкой правде», где он заявил, что Шустер нарушил контракт, получив в 2015 году предоплату за 10 передач вперед на 2,5 млн долларов. «Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», – сказал бизнесмен.

Изначально олигарх был приглашен для обсуждения, но его звонок прервался. Он перезвонил под конец программы и стал задавать вопросы о том, завершил ли свое выступление секретарь СНБО Украины Александр Данилюк. Ведущий поинтересовался, следит ли он за эфиром.

«Ну конечно, я не смотрю вашу передачу. Я знаю, чего они стоят, как они стоят и сколько они стоят. У нас же с вами контракт незакрытый», – ответил Коломойский.

Шустер пообещал, что спор будет решаться в суде. «Я вот показал иск. Мы с вами будем судиться», – сказал Шустер.

Коломойский начал требовать у Шустера вернуть деньги, якобы взятые за 10 передач с участием Шустера в эфире телеканала «1+1». «А вы верните 155 млрд [долларов]», – парировал ведущий.

Затем Шустер пригласил своего представителя Павла Елизарова, который занимается финансовыми вопросами. «Вот контракт, который мы подписывали на три года. Мы передавали вам сигнал, а вы этот сигнал не трансформировали», – сказал Елизаров.

Напомним, канал Савика Шустера объявил о закрытии в начале декабря 2016 года. В ноябре телеканал анонсировал завершение вещания на Украине из-за обысков.