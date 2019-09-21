Нидерланды засекретили место хранения скифского золота

Скифское золото, более пяти лет назад вывезенное из четырех крымских музеев в Нидерланды для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», больше нигде не экспонировалось, сообщил официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге.

Ланге заявил «Газете.Ru», что после завершения последнего дня работы музей Пирсона «взял на хранение все спорные предметы» и теперь ждет завершения судебного процесса.

Место хранения скифского золота представитель музея уточнить отказался. «Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов», – подчеркнул Ланге.

11 сентября Апелляционному суду Амстердама были предоставлены дополнительные доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

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