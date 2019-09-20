Стало известно о попытке бунта в колонии в Дагестане

Несколько осужденных в Дагестане пытались устроить бунт в колонии №7, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России. В настоящее время ситуация урегулирована.

«20 сентября в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что руководство колонии совместно с прокурорами пошли на переговоры с осужденными. Заключенным разъяснили «меры ответственности за совершение противоправных действий».

Без применения физической силы и специальных средств обстановку удалось урегулировать. Колония функционирует в штатном режиме.

Ранее полковник внутренней службы в отставке Владимир Макиенко рассказал газете ВЗГЛЯД, как в российских тюрьмах предотвращают бунты исламистов.