Армия России получила первую партию защищенных ноутбуков

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) поставил в российскую армию защищенные ноутбуки, которые будут использовать для автоматизации сбора и обработки данных, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Первая партия защищенных портативных компьютеров была изготовлена для Министерства обороны в соответствии с тактико-техническими требованиями заказчика. Наши производственные мощности позволяют по запросу менять комплектацию выпускаемых ноутбуков, так что мы готовы предложить компьютеры и другим силовым структурам для применения в полевых условиях», – сообщил гендиректор концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») Алексей Бочаров, передает РИА «Новости».

Ноутбуки поставляются с диагональю 15 или 17 дюймов, заявленное время автономной работы составляет четыре часа. Специализированное ПО предназначено для использования в подготовке и проведении войсковых операций, повышения оперативности управления войсками и обеспечения устойчивой передачи голосовой и видеоинформации в полевых условиях.

Устройства отличаются устойчивостью к вибрации, ударам, атмосферным осадкам, погружению под воду, запыленности, могут работать при температуре от – 40 до + 50 градусов, заверили в «Ростехе».

Корпус изготовлен из фрезерованного цельнометаллического дюраля, в комплект поставки может входить вибропоглощающая платформа и герметичный кейс.

«Благодаря отечественной операционной системе МСВС и аппаратно-программному модулю доверенной загрузки «Соболь», которые обеспечивают защиту от несанкционированного доступа, эти компьютеры могут безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию вплоть до уровня «совершенно секретно» включительно. По желанию заказчика компьютеры могут оснащаться модулем GPS-ГЛОНАСС. При отсутствии необходимости обработки информации, содержащей сведения, составляющие гостайну, в ноутбук могут быть установлены модули Wi-Fi, Bluetooth и модем 3G-LTE», – отметили в пресс-службе госкорпорации.

В 2016 году было анонсировано серийное производство «умных радиостанций» для российской армии.

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