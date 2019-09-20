В Кремле не увидели необходимости менять работу прокуратуры из-за дела Устинова

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят поводов вносить изменения в работу прокуратуры в связи с изменением позиции по делу актера Павла Устинова.

По словам Пескова, Кремль не удивляет, что прокуратура высказывает противоречащую позицию по делу Устинова в течение нескольких дней, передает ТАСС.

Представитель Кремля также не ответил на вопрос о том, мог ли общественный резонанс повлиять на решение суда по делу Устинова.

«Это не наше дело – давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло. Это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений», – добавил Песков.

Ранее в пятницу Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор. Актер, осужденный за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции в Москве, выйдет из СИЗО до конца дня. Журналисты и блогеры, писатели, общественные деятели в социальных сетях активно обсуждают это решение.

Генпрокуратура просила изменить приговор Устинову из-за чрезмерно сурового наказания. Московский городской суд в четверг, 26 сентября, рассмотрит законность приговора Устинову.