Зеленский назначил нового главу внешней разведки

Украинский лидер Владимир Зеленский официально назначил Валерия Евдокимова новым главой Службы внешней разведки (СВР) страны.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины», – говорится в документе.

В июле 2019 года Евдокимов был назначен заместителем начальника СВР. В 2013 году он занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы. Тогда ему было присвоено звание генерал-майора.

Напомним, 12 сентября Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы службы внешней разведки и назначил его первым заместителем главы службы безопасности Украины.

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