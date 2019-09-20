Избившего женщину-коллегу астраханского врача исключили из ЕР

Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил из партии экс-главврача Астраханской областной детской больницы Игоря Ливинсона, обвиненного в нанесении телесных повреждений подчиненной, сообщил секретарь реготделения партии Игорь Мартынов.

По словам Мартынова, в четверг на его имя поступило заявление от Ливинсона с просьбой исключить его из партии по собственному желанию.

Президиум регионального политсовета партии рассмотрел заявление Игоря Ливинсона и принял решение об исключении его из состава членов партии», – приводит слова Мартынова сайт Астраханского отделения партии.



«От заведующей поликлиникой детской Астраханской областной больницы им. Силищевой Натальи Мартынюк было получено заявление о побоях главврачом больницы Игорем Ливинсоном. По факту действий Ливинсона проводится процессуальная проверка», – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в медицинском учреждении города Нерюнгри (Якутия) произошла потасовка между сотрудницами больницы. По данным полиции, 57-летняя женщина избила свою 54-летнюю коллегу, которая в результате получила сотрясение мозга.