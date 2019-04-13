Сотрудница больницы избила коллегу в Якутии

В медицинском учреждении города Нерюнгри (Якутия) произошла потасовка между сотрудницами больницы, сообщает МВД по региону.

По данным полиции, 57-летняя женщина избила свою 54-летнюю коллегу, которая в результате получила сотрясение мозга, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Женщине может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

В январе в Новосибирске мужчина напал на врача, начал его душить и проломил им стену.