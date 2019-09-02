МИД оценил перспективы возврата США к ДРСМД

Последние ракетные испытания США демонстрируют, что Вашингтон не собирается возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По слова Лаврова, Вашингтон сломал этот договор под надуманным предлогом.

«И действия США, которые уже испытали ракету средней дальности наземного базирования, используя установку, которую они всегда отстаивали как способную запускать исключительно противоракеты, показывают, что Вашингтон не собирается возвращаться в этот договор», – передает ТАСС слова главы российского МИД в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД России по случаю начала учебного года.

Лавров отметил также, что лавным предварительным условием для начала переговоров по ДРСМД, по мнению Вашингтона, является присоединение к ним Пекина.

«В КНР заявили о том, что масштабы ее ядерного потенциала не сопоставимы с американским и российским, поэтому участие [в переговорах] не может быть поддержано. Но американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговорить КНР. Мы не будем этими заниматься», – сказал он.

«Если США получат согласие КНР, тогда мы будем готовы разговаривать. Но заставлять Пекин, помимо его воли, я считаю не очень корректно», – отметил глава МИД России.

По его словам, Москва предложила странам НАТО коллективно присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности. «Они согласием пока не отреагировали» – сказал Лавров.

Ранее ассоциация по контролю над вооружениями США призвала Конгресс заблокировать финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, так как это приведет к новой ракетной гонке. В свою очередь Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений. Кроме того, Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, и призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

Между тем стало известно, что США начали разрабатывать запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету.

Напомним, 23 августа президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке. Он распорядился принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа на действия США.

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