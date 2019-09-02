Орешкин оценил влияние стоимости нефти на экономику России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин оценил влияние стоимости нефти на финансовый рынок и экономику России.

По словам Орешкина. «если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, [то] Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее». «60 долларов за баррель [нефти] – некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. При 40 долларах это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса», – сказал министр в интервью ТАСС.

Орешкин подчеркнул, что при падении цены на нефть катастрофы в российской экономике не случится, однако торговые противостояния крупных экономик затронут все страны без исключения.

«Мы в значительной степени защищены макроэкономическими структурными реформами, которые провели за последние несколько лет. Тут и бюджетное правило, и механизм покупки валюты, и многое другое. Поэтому нефть, уходящая с 70 долларов за баррель на 60 (долларов), сейчас никак не давит на внутриэкономическую ситуацию, катастрофы не случится», – сказал Орешкин.

Более того, он выразил уверенность, что реформы, проведенные в российской экономике в 2014-2019 годы, «попадут в учебники».

«За последние пять лет мы провели много реформ: ввели инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, большую программу бюджетной консолидации, перешли к плавающему валютному курсу. То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 годы, точно попадет в учебники», – заключил глава Минэкономразвития РФ.

По прогнозу Минэкономразвития, к концу 2019 года цена нефти составит 62,2 доллара за баррель, в 2020 году – 57 долларов, а к 2024 году снизится до 53 долларов за баррель.

Напомним, на прошлой неделе Китай объявил о введении с 1 сентября 5%-ной пошлины на американскую нефть.