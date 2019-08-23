Нефть подешевела на фоне решения Китая повысить пошлины на импорт из США

Нефть подешевела после того, как Китай в ответ на действия Вашингтона решил поднять с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США.

К 18.15 (мск) октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у 58,76 долларов за баррель, что на 1,16 (1,94%) доллара ниже уровня закрытия предыдущей сессии, передает «Интерфакс».

Октябрьские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже дешевели на 1,59 доллара (2,87%) – до 53,76 долларов за баррель.

Таким образом рынок отреагировал на ответ Пекина на действия Вашингтона. Ранее сообщалось, что Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США на 75 млрд долларов. В том числе речь идет о 5%-ной пошлине на американскую нефть.

В прошлом году Китай не включал нефть в список товаров, для которых были введены пошлины, что свидетельствовало о важности этого вида сырья. Однако недавнее решение указывает на серьезную эскалацию торгового спора США и Китая.

«Это прямой удар по американскому экспорту нефти», – заявил Bloomberg партнер нью-йоркской Again Capital LLC Джон Кильдуфф.

Еще одной причиной обвала цен на нефть стало заявление Дональда Трампа о том, что американским компаниям стоит незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку, и анонсировал введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары.

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