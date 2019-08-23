Трамп призвал компании США искать замену китайскому рынку

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям стоит незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку.

«Я приказываю нашим замечательным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе перенести компании обратно в нашу страну и производить продукцию в США», – написал Трамп в Twitter, добавив, что США «не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет намного лучше без него».

«Я также приказываю всем нашим перевозчикам, включая FedEx, Amazon, UPS и Почтовую службу [США], осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила из Китая или какой бы то ни было другой страны и отказывать в его доставке. Фентанил убивает 100 тыс. американцев в год», – отметил Трамп.

Напомним, в начале августа Трамп заявил о намерении ввести новые пошлины. 13 августа торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

При этом в Пекине заявили, что в ответ на действия Вашингтона Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США на 75 млрд долларов.

Ранее Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из КНР, а Пекин ввел масштабные пошлины на американские товары.

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