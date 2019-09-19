Германия передала России вербовщика террористов

Германия передала России «духовного наставника», который уговаривал подростков ехать воевать в Сирию на стороне террористов.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца кавказской республики, обвиняемого в совершении преступления... «вовлечение лиц в участие в незаконном вооруженном формировании»... На днях была завершена процедура экстрадиции обвиняемого, который уже доставлен в Волгоградскую область», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы СК.

Показания мужчина давать отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции.

По данным следствия, обвиняемый, который в 2017 году проживал в Германии, вел переписку через месенджер и социальные сети с двумя несовершеннолетними из одного из российских регионов. По данным СК, мужчина уговаривал подростков вступить в террористическую группировку из Сирии. При этом подростки согласились, однако «отправиться в зону боевых действий им помешали сотрудники спецслужб». Следственными органами было заведено уголовное дело.

Подростки, переписывающиеся с вербовщиком, были установлены и привлечены ответственности, а их «духовный наставник» объявлен в розыск. По данным СК, в апреле было установлено, что мужчина проживает в Германии и оттуда же ведет переписку. Вербовщика задержали в городе Хузум.

По данным ФСБ, около 3 тыс. человек подозревались в 2015 году в причастности к террористической деятельности.