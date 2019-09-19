Сенатором от Москвы избрана Инна Святенко

Депутат Мосгордумы Инна Святенко, возглавлявшая комиссию по безопасности, избрана новым представителем столицы в Совете Федерации.

На первом заседании Мосгордумы в четверг проходили выборы сенатора путем тайного голосования, передает РИА «Новости». Единственным кандидатом на эту должность оказалась Святенко, которая победила по итогам голосования.

Святенко напомнила, что 15 лет является депутатом МГД, за это время занималась вопросами безопасности и другими проблемами.

«Я работала в основном в комиссии по безопасности, но, тем не менее, это не мешало мне быть редактором законопроектов, связанных и с бюджетно-финансовой политикой, и с экологической, здравоохранением. И важно то, что необходимо именно москвичам. Считаю, что представительство в Совете Федерации даст возможность нам почерпнуть тоже очень многое для москвичей», – сказала Святенко.