Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, призванную закрепить порядок коллективного использования его акватории.

Конвенция была подписана 12 августа 2018 года в Актау главами Азербайждана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России. Она закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, передает ТАСС.

В договоре определены механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр на секторы. Конвенцию уже ратифицировали Азербайджан, Казахстан и Туркмения.

Акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство.

Отмечается также, что в соответствии с Конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

Конвенция предписывает, что «каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий», определенных в этом документе.

Для целей определения границ территориальных вод служат постоянные портовые сооружения, за исключением прибрежных установок и искусственных островов.

Суда под флагами участников конвенции смогут пересекать территориальные воды без захода во внутренние.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значимости Каспийского моря для геополитических интересов России.