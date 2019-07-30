Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Документ размещен в соответствующей базе данных, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значимости Каспийского моря для геополитических интересов России.