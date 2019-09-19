Сонные астронавты спасли результаты экспериментов на МКС

Американских астронавтов на борту Международной космической станции (МКС) разбудили минувшей ночью, чтобы спасти результаты научных экспериментов.

Морозильник Glacier-2 на американском сегменте МКС пришел в неисправность, температура в нем стала резко опускаться. Внутри хранились результаты научных экспериментов, в частности, пробы слюны, крови и мочи членов экипажа, передает РИА «Новости».

Специалисты центра управления операциями с полезными нагрузками в Космическом центре им. Маршалла (Хантсвилл, штат Алабама) разбудили астронавтов и попросили перенести результаты экспериментов из морозильника в специальные двойные сумки-холодильники.

В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.

Напомним, на Землю с МКС вернулись Олег Кононенко (Россия), Энн Макклейн (США) и Давид Сен-Жак (Канада).

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