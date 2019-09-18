Путин поддержал внедрение цифровой платформы для жалоб бизнеса

Президент России Владимир Путин заверил, что сделает все для создания так называемой цифровой платформы, при помощи которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов. Об этом глава государства сообщил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система – в более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде – была внедрена», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

«Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного – сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы общества в целом: как отдельных граждан, так и предпринимательского сообщества в целом», – отметил президент.

Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив по поручению президента работает над созданием единой платформы для жалоб бизнеса.