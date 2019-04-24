Аппарат бизнес-омбудсмена подготовил поправки к проекту закона о мобильной торговле

Аппарат бизнес-омбудсмена подготовил поправки к проекту о мобильной торговле, они будут направлены в Госдуму ко второму чтению.

«Институт уполномоченного оказывает огромную поддержку для выхода этого закона. Проект в декабре внесен правительством в Госдуму. Первое чтение задерживается, но профильные комитеты Госдумы его поддержали. Мы ждем первого чтения и с широким кругом общественников работаем над поправками ко второму», – сказал директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов, передает «Рапси».

Во вторник в рамках Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей участники обсудили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)».

Эксперты предложили учесть законодателю шесть аспектов. В частности, рекомендации касаются установление разумных сроков для проведения торгов (60 дней), исключения пункта о праве органов местного самоуправления устанавливать дополнительные основания для отказа в размещении мобильных и нестационарных объектов на торговой площадке, отмены запрета на передачу прав по договору третьим лицам, продление договора на размещение вместо однократного предоставления, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и уточнение сроков в части приведения схем размещения в соответствие с требованиями закона.

Также эксперты в ходе конференции пришли к выводу, что количество проверок надзорных органов в отношении бизнеса снизилось, однако количество штрафов не сократилось.

«За последние десять лет мы видим постоянное снижение числа проверок: в первую очередь, во многом это результат надзорных каникул, которые реализуются несколько последних лет. Большая работа также проводится Генеральной прокуратурой, которая некоторые проверки останавливает, плюс ко всему где-то происходит изменение законодательства. В принципе, мы видим, что число проверок реально сократилось за последние годы: плановых – в 4 раза, внеплановых – в 2 раза», – сказал советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Леонид Анучин.

В то же время Анучин отметил, что остальные показатели не меняются, а в этом году и вовсе могут ухудшиться.

«Когда мы мониторим другие источники данных, например, что происходит с применением КоАП РФ или других видов ответственности – ни число штрафов, ни их размер практически ни по каким ведомствам не снижается. Так, работа идет с некими процедурными вещами, а в других местах продолжается достаточно большая нагрузка. Кроме того, цифры, которые включены в плановые проверки в 2019 году, резко скакнули. Причем начали возникать новые проверки, ориентированные не только на государственные учреждения, как было в прошлых годах, например, детские сады и школы, но и на частные – кафе и рестораны», – пояснил он.

По словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Алексея Пухова, увеличение запланированных проверок в текущем году связано с отменой моратория на контрольно-надзорную деятельность.

Пухов также рассказал о работе прокуратуры с обращениями бизнесменов: «У нас есть прямая линия с генеральным прокурором для бизнеса, куда поступает несколько тысяч обращений и каждое четвертое удовлетворяется. Что касается контроля и надзора, не так много предпринимателей жалуется на нарушение порядка проведения проверок: нам поступило порядка 280 обращений по этому вопросу. Сейчас Агентство стратегических инициатив готовит по поручению президента единую платформу, куда будут стекаться жалобы на правоохранителей, то есть не на контролеров, а именно в области уголовного права».

Эксперты также отметили количество необоснованных требований к бизнесменам со стороны контрольно-надзорных органов. Так, по их мнению, предприниматель не должен отвечать за температуру воды в кране, за использование некультивированных грибов, за мангал в зале для питания и другие вещи, которых в списке более ста.

В ходе конференции также было озвучено предложение пригласить бизнес-омбудсменов регионов в рабочие группы. Другая инициатива предполагает, что они примут участие в создании федерального справочника тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов для юрлиц.

«При подходе формирования тарифов на вывоз ТКО для юридических лиц уполномоченные могли бы выступать в роли так называемого третейского судьи и заниматься решением проблемных вопросов», – сказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на сессии, посвященной обсуждению «мусорной реформы».

Ранее с такой инициативой выступил глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

«У нас в рамках плана мероприятий федерального проекта ТКО стоит задача, связанная с составлением справочника нормативов по всей стране. Мы хотели бы пригласить в рабочую группу по каждому субъекту уполномоченного для совместной деятельности», – сказал Буцаев.

По его словам, в настоящий момент предусмотрен порядок рассмотрения спорных вопросов, в частности, касающихся тарифов для юридических лиц. «Здесь мы можем предусмотреть уполномоченного как лицо, которое вправе выносить вопрос об особенностях нормативов на рассмотрение комиссии», – добавил глава РЭО.

Предложение об участии бизнес-омбудсменов в реализации «мусорной реформы» поступило после жалоб предпринимателей из регионов на высокие тарифы на вывоз ТКО и порядок их расчета.