Аппарат бизнес-омбудсмена подготовил поправки к проекту закона о мобильной торговле

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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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            Аппарат бизнес-омбудсмена подготовил поправки к проекту закона о мобильной торговле

            24 апреля 2019, 15:30

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            Аппарат бизнес-омбудсмена подготовил поправки к проекту о мобильной торговле, они будут направлены в Госдуму ко второму чтению.

            «Институт уполномоченного оказывает огромную поддержку для выхода этого закона. Проект в декабре внесен правительством в Госдуму. Первое чтение задерживается, но профильные комитеты Госдумы его поддержали. Мы ждем первого чтения и с широким кругом общественников работаем над поправками ко второму», – сказал директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов, передает «Рапси».

            Во вторник в рамках Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей участники обсудили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)».

            Эксперты предложили учесть законодателю шесть аспектов. В частности, рекомендации касаются установление разумных сроков для проведения торгов (60 дней), исключения пункта о праве органов местного самоуправления устанавливать дополнительные основания для отказа в размещении мобильных и нестационарных объектов на торговой площадке, отмены запрета на передачу прав по договору третьим лицам, продление договора на размещение вместо однократного предоставления, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, и уточнение сроков в части приведения схем размещения в соответствие с требованиями закона.

            Также эксперты в ходе конференции пришли к выводу, что количество проверок надзорных органов в отношении бизнеса снизилось, однако количество штрафов не сократилось.

            «За последние десять лет мы видим постоянное снижение числа проверок: в первую очередь, во многом это результат надзорных каникул, которые реализуются несколько последних лет. Большая работа также проводится Генеральной прокуратурой, которая некоторые проверки останавливает, плюс ко всему где-то происходит изменение законодательства. В принципе, мы видим, что число проверок реально сократилось за последние годы: плановых – в 4 раза, внеплановых – в 2 раза», – сказал советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Леонид Анучин.

            В то же время Анучин отметил, что остальные показатели не меняются, а в этом году и вовсе могут ухудшиться.

            «Когда мы мониторим другие источники данных, например, что происходит с применением КоАП РФ или других видов ответственности – ни число штрафов, ни их размер практически ни по каким ведомствам не снижается. Так, работа идет с некими процедурными вещами, а в других местах продолжается достаточно большая нагрузка. Кроме того, цифры, которые включены в плановые проверки в 2019 году, резко скакнули. Причем начали возникать новые проверки, ориентированные не только на государственные учреждения, как было в прошлых годах, например, детские сады и школы, но и на частные – кафе и рестораны», – пояснил он.

            По словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Алексея Пухова, увеличение запланированных проверок в текущем году связано с отменой моратория на контрольно-надзорную деятельность.

            Пухов также рассказал о работе прокуратуры с обращениями бизнесменов: «У нас есть прямая линия с генеральным прокурором для бизнеса, куда поступает несколько тысяч обращений и каждое четвертое удовлетворяется. Что касается контроля и надзора, не так много предпринимателей жалуется на нарушение порядка проведения проверок: нам поступило порядка 280 обращений по этому вопросу. Сейчас Агентство стратегических инициатив готовит по поручению президента единую платформу, куда будут стекаться жалобы на правоохранителей, то есть не на контролеров, а именно в области уголовного права».

            Эксперты также отметили количество необоснованных требований к бизнесменам со стороны контрольно-надзорных органов. Так, по их мнению, предприниматель не должен отвечать за температуру воды в кране, за использование некультивированных грибов, за мангал в зале для питания и другие вещи, которых в списке более ста.

            В ходе конференции также было озвучено предложение пригласить бизнес-омбудсменов регионов в рабочие группы. Другая инициатива предполагает, что они примут участие в создании федерального справочника тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов для юрлиц.

            «При подходе формирования тарифов на вывоз ТКО для юридических лиц уполномоченные могли бы выступать в роли так называемого третейского судьи и заниматься решением проблемных вопросов», – сказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на сессии, посвященной обсуждению «мусорной реформы».

            Ранее с такой инициативой выступил глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

            «У нас в рамках плана мероприятий федерального проекта ТКО стоит задача, связанная с составлением справочника нормативов по всей стране. Мы хотели бы пригласить в рабочую группу по каждому субъекту уполномоченного для совместной деятельности», – сказал Буцаев.

            По его словам, в настоящий момент предусмотрен порядок рассмотрения спорных вопросов, в частности, касающихся тарифов для юридических лиц. «Здесь мы можем предусмотреть уполномоченного как лицо, которое вправе выносить вопрос об особенностях нормативов на рассмотрение комиссии», – добавил глава РЭО.

            Предложение об участии бизнес-омбудсменов в реализации «мусорной реформы» поступило после жалоб предпринимателей из регионов на высокие тарифы на вывоз ТКО и порядок их расчета.


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