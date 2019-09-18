Отечественные детали для МС-21 начали производить в Балашихе

Авиакорпорация «Рубин» открыла в подмосковной Балашихе импортозамещающее производство деталей для российского самолёта МС-21, рассказали в пресс-службе Фонда развития промышленности.

«Компания ввела в эксплуатацию новый цех по производству гидроприводов переменного тока и плунжерных насосов, которые используются в авиационной технике», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.

Там добавили, что новая продукция позволит в будущем полностью заместить аналогичные агрегаты зарубежного производства.

Кроме МС-21 продукция «Рубина» будет использоваться в производстве Ил-114, Бе-200 и российско-китайского CR-929.



Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что доля иностранных комплектующих в МС-21 составляет около 40%.