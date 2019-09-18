Суд освободил из-под стражи программиста Айдара Губайдулина

Мещанский суд Москвы освободил из-под стражи программиста Айдара Губайдулина, против которого было возбуждено дело о применении насилия к представителю власти в ходе массовых беспорядков в российской столице 27 июля. Суд вернул его дело прокурору.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, суд вернул прокурору дело Губайдулина, сообщает ТАСС.

«Из обвинительного заключения усматривается несоответствие предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам дела», – пришла к выводу судья Олеся Менделеева.

Тем самым она удовлетворила просьбу гособвинителя о возвращении дела прокурору и освобождении обвиняемого под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что гособвинитель попросил прервать рассмотрение дела Губайдулина по существу и вернуть дело в прокуратуру.

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

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