Заместителя Кличко избили в Киеве

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак попал в реанимацию после нападения неизвестного.

«Я в реанимации, извините, трудно говорить», – приводит слова Слончака издание «Украинская правда».

Отмечается, что чиновник не смог рассказать подробности произошедшего из-за плохого самочувствия. Он лишь подтвердил факт избиения.

В столичной полиции сообщили, что информация о произошедшем поступила от врачей.

«Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых заместитель председателя КГГА получил телесные повреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении полиции.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский городской совет соберется на очередную сессию в четверг. По его словам, некоторым депутатам Киевсовета поступают угрозы.

Напомним, из-за отсутствия кворума не смогло состояться заседание Киевсовета, после чего Кличко заявил, что начинает консультации о досрочном прекращении полномочий Киевсовета восьмого созыва.

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