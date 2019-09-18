Анонсировано десантирование 200 единиц техники из 80 самолетов

Свыше 1 тыс. 500 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники будут десантированы из 80 самолетов Ил-76 ВТА в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр–2019», сообщили в Минобороны.

«Более 1 тыс. 500 десантников и свыше 200 единиц боевой техники были переброшены комбинированным способом к аэродромам взлета, с которых, впоследствии, в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне Донгуз (Оренбургская область) будет осуществлено десантирование из порядка 80 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации», – передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

Гвардейский парашютно-десантный полк Ивановского воздушно-десантного соединения завершил переброску личного состава и техники в районы аэродромов взлета, расположенных в Ивановской, Рязанской, Ульяновской и Саратовской областях.

«Сегодня на аэродромах взлета личный состав парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения приступил к швартовке и погрузке боевой техники в самолеты Ил-76 и отработке наземных элементов прыжков с парашютом», – отмечается в сообщении.

Напомним, во вторник командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что российские комплексы ПВО в ходе стратегических учений «Центр-2019» уничтожили цели в стратосфере.

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